С 1 мая украинцы смогут посещать продовольственные рынки
В стране, согласно решению Кабмина, могут открыться 872 агропродовольственных рынка. Окончательное решение по этому вопросу остается за местными властями.
Рынки будут только работать только при соблюдении ряда правил:
Должна быть регистрация агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;
Посетители и продавцы должны быть в масках;
Горячая Эби Рэтчфорд поразила новой внешностью в мини-бикини: "Живая Барби"
Доллар сошел с ума перед "майскими", в обменниках переполох: как изменился курс
Дети Лопес, Сталлоне, Де Ниро и других звезд поразили внешностью: абсолютно не похожи на родителей
ПриватБанк предупредил, введены новые ограничения: "Через терминалы больше нельзя..."
Обязательная бесконтактная проверка температуры;
Диспансеры с антисептиками на всех входах и въездах;
На территории в 10 кв.м. торговой площади должно находиться не более одного посетителя;
Продавцы должны быть на расстоянии не менее трех метров. Кроме того, торговые места должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);
Каждые 3 часа нужно проводить дезинфекцию контактных поверхностей, всех помещений, а также стационарных торговых мест в конце каждого рабочего дня;
Возле территории рынка запрещается стихийная торговля;
Постоянное информирование посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать;
Также нужно соблюдать профилактические меры по распространению вирусной инфекции, а нарушения – оперативно устранять.
Кроме того, запрещено приготовление и потребление пищи на месте продажи.
Отметим, в городах Украины к вопросу открытия рынков подошли по-разному.
Во Львове откроются все продуктовые рынки. Органы местного самоуправления и полиция будут контролировать соблюдение всех правил, но если они будут нарушены, рынок сразу же закроют.
В Запорожье первыми откроются только 2 рынка: "Центральный" и "Крытый". После проверки других с положительным результатом, откроются и остальные рынки.
В Одесской области в городе Измаил после проверки на соблюдения норм санитарной безопасности откроется "Измаильский рынок".
В Киеве с 1 мая возобновит работу только "Столичный рынок".
В администрации Бессарабского рынка рассказали, что другие рынки столицы останутся закрытыми, пока не будет принято решение об открытии органами местного самоуправления.
Отметим, в четверг, 30 апреля, советник городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко заявлял, что по состоянию на 16:30 ни один из агропродовольственных рынков Киева не готов обеспечить выполнение требований.
Рынки столицы будут открываться постепенно, с момента, когда будут готовы обеспечить выполнение противоэпидемических требований".
Напомним, 27 апреля президент Владимир Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая, до окончания карантина. В свою очередь Министерство здравоохранения определило условия, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.
Напомним, про отмену карантина, премьер Шмыгаль огласил решение после бунтов: "Сегодня мы откроем..."
Как сообщала Politeka, Украина выходит из карантина: кому и когда разрешат работать, полный список и даты.
Также Politeka писала, что карантин в Украине завершится, но не везде, в Кабмине сделали важное уточнение: "С 11 мая..."