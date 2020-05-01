Вступили в силу важные изменения

С 1 мая украинцы смогут посещать продовольственные рынки

В стране, согласно решению Кабмина, могут открыться 872 агропродовольственных рынка. Окончательное решение по этому вопросу остается за местными властями.

Рынки будут только работать только при соблюдении ряда правил:

Должна быть регистрация агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;

Посетители и продавцы должны быть в масках;

Обязательная бесконтактная проверка температуры;

Диспансеры с антисептиками на всех входах и въездах;

На территории в 10 кв.м. торговой площади должно находиться не более одного посетителя;

Продавцы должны быть на расстоянии не менее трех метров. Кроме того, торговые места должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);

Каждые 3 часа нужно проводить дезинфекцию контактных поверхностей, всех помещений, а также стационарных торговых мест в конце каждого рабочего дня;

Возле территории рынка запрещается стихийная торговля;

Постоянное информирование посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать;

Также нужно соблюдать профилактические меры по распространению вирусной инфекции, а нарушения – оперативно устранять.

Кроме того, запрещено приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Отметим, в городах Украины к вопросу открытия рынков подошли по-разному.

Во Львове откроются все продуктовые рынки. Органы местного самоуправления и полиция будут контролировать соблюдение всех правил, но если они будут нарушены, рынок сразу же закроют.

В Запорожье первыми откроются только 2 рынка: "Центральный" и "Крытый". После проверки других с положительным результатом, откроются и остальные рынки.

В Одесской области в городе Измаил после проверки на соблюдения норм санитарной безопасности откроется "Измаильский рынок".

В Киеве с 1 мая возобновит работу только "Столичный рынок".

В администрации Бессарабского рынка рассказали, что другие рынки столицы останутся закрытыми, пока не будет принято решение об открытии органами местного самоуправления.

Отметим, в четверг, 30 апреля, советник городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко заявлял, что по состоянию на 16:30 ни один из агропродовольственных рынков Киева не готов обеспечить выполнение требований.

Рынки столицы будут открываться постепенно, с момента, когда будут готовы обеспечить выполнение противоэпидемических требований".

Напомним, 27 апреля президент Владимир Зеленский поддержал открытие рынков уже с 1 мая, до окончания карантина. В свою очередь Министерство здравоохранения определило условия, которым должны следовать продовольственные рынки для работы на карантине.

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