С 1 мая украинские водители смогут не включать ближний свет при поездках за городом

В соответствии с Правилами дорожного движения требование включать дневные ходовые огни или ближний свет фар за пределами населенных пунктов независимо от времени суток должно выполняться с 1 октября по 1 мая. При этом в остальное время также можно использовать ближний свет или ходовые огни в светлое время суток, однако это не является обязательным требованием.

С 1 октября по 1 мая водители всех автомобилей обязаны включать ближний свет фар, выезжая за город. Невыполнение этого требования считается нарушением ПДД, которое наказывается предупреждением.

Это правило распространяется на:

Механические транспортные средства во время движения в колоне.

На маршрутные транспортные средства, которые движутся по полосе, обозначенной дорожным знаком 5.8, навстречу общему потоку транспортных средств.

На автобусы (микроавтобусы), которые перевозят организованные группы детей.

Тяжеловесные, крупногабаритные транспортные средства, сельскохозяйственная техника, ширина которой превышает 2,6 м, и транспортные средства, которые перевозят опасный груз.

Транспортные средства, которые буксируют.

Ранее стало известно, когда украинцы будут получать "письма счастья" со штрафами за нарушение ПДД.

По словам замглавы патрульной полиции Алексея Белошицкого, сперва нарушение фиксирует камера на дороге, потом информация поступает в центр обработки данных.

"Если инспектор подтверждает, что все обработано верно, такое постановление автоматически направляется адресату", – добавил офицер полиции.

Напомним, полиция начнет тайно штрафовать украинцев без их ведома.

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