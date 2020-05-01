Глава Минздрава Максим Степанов сообщил новые тревожные данные и уточнил, будет ли снят карантин с 11 мая

Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил, что Украине удалось избежать пиковой заболеваемости смертоносным китайским вирусом благодаря предпринятым мерам ограничения. Благодаря этому страна может начинать планировать смягчение карантинных мер.

«Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть, мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчения уже с 11 мая. 11 мая мы будем делать смягчения, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация», - заявил Степанов.

Он отметил, что снятие карантина будет поэтапным, и Украина может вернуться к нормальной жизни уже к лету.

В то же время он предостерег о возможности второй волны вируса, которая может быть спровоцирована преждевременным ослаблением карантина. Кроме того, Степанов отметил, что даже после снятия карантина «будут вещи, за которыми нужно будет наблюдать: например все, связанное с правилами личной гигиены, средствами индивидуальной защиты и рукопожатием».

Степанов также осудил решение городских властей Черкасс «открыть много магазинов, вплоть до торговых центров, до террас в учреждениях питания».

«Это может привести к катастрофическим последствиям», - заявил глава Минздрава, добавив, что инцидентом займутся правоохранители.

Также министра беспокоит высокий уровень заражения среди украинских медиков. По его словам, в мае правительство планирует проводить 8-10 тысяч тестов на COVID-19 в день.

Напомним, отмена карантина с сегодняшнего дня, об ограничениях можно забыть: официальное решение.

Как сообщала Politeka, Украина навсегда потеряет заробитчан после карантина, Кабмин принял фатальное решение.

Также Politeka писала об отмене карантина: что изменилось с 1 мая, «теперь можно посещать…».