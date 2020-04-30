Новая инициатива Кабина по «торговле» заробитчанами с европейскими странами может привести к тому, что эти самые заробитчане сбегут навсегда

Такое мнение в своем блоге для «Главреда» озвучил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Мотивируя запрет на выезд за границу украинцев заботой об из здоровье в период пандемии коронавируса, в Кабмине решили контролировать заробитчан. Однако в условиях, когда в стране появились сотни тысяч безработных, а сотни тысяч бизнесменов загнулись на карантине, отказываться от предложений работы за рубежом для наших граждан является огромной ошибкой.

Если говорить о заботе о здоровье, то те же заробитчане, которых просила Финляндия, прошли бы там двухнедельный карантин, а затем получали бы 1000 евро «чистыми» на руки, работая легально.

В Кабмине же взамен не предложили ровным счетом ничего.

«Там заявили о создании 500 тысяч рабочих мест для людей, которые будут работать в сфере обычной физического труда - то есть в озеленении, уборке территорий, строительстве дорог и тому подобное. И в этой сфере заработная плата составляет от 6 до 8000 гривен. И, опять-таки, после вычета налогов фактически на руки граждане получат от 4800 до 5600 гривен, то есть немного меньше, чем 200 евро. И именно эта разница в пять раз в будущем заставит украинцев искать работу за рубежом и повысит степень недоверия к власти и Кабмина», – отмечает Воскобойник.

По словам эксперта, организация чартерных рейсов в условиях пандемии и закрытых границ может быть введена только после договоренности между МИД двух стран.

«И после заявления главы МИД Украины мы можем судить о том, что никто никуда не полетит», – подчеркивает он.

Не получив добра от правительства Украины, европейские страны, та же, Германия, например, решила проблему. Уже до конца мая она планирует привезти 80 тысяч трудовых мигрантов из Румынии и Болгарии.

Чем такие выходки Кабмина могут обернуться для Украины в будущем, Воскобойник пояснил очень просто:

«Наши люди очень хорошо умеют считать деньги. После окончания карантина у нас начнется социально-экономический кризис. А потому, что мы сырьевая страна, этот кризис может быть хуже, чем в других странах ЕС. Следовательно, в Украине упадет уровень жизни и люди начнут выезжать гораздо больше и чаще, чем это было до начала карантина. И вполне возможно, что эта волна приведет к тому, что люди начнут искать себе место за границей, где они могли бы остаться навсегда».

Напомним, украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление.

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