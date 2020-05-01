Полиция устроила рейд в Киеве после скандала с рестораном нардепа Николая Тищенко

За сутки мобильные группы проверили в столице 160 заведений питания, одно из которых принимало посетителей, сообщает пресс-служба Нацполиции. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

В Голосеевском районе Киева выявили ресторан, который несмотря на карантин, принимал клиентов. На момент проверки полицейских в заведении за двумя столиками были четыре посетителя.

На правонарушителя составили протокол, санкция предусматривает штраф от 34 до 170 000 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ресторан «Велюр» нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко продолжает принимать гостей несмотря на карантин. Корреспонденты устроили засаду под элитным заведеним. Выяснилось, что ресторан продолжают посещать депутаты и люди, близкие к студии «Квартал 95».

При этом сам Тищенко заявил, что он устроил в ресторане свой штаб. Нардеп якобы встречается в заведении со своими помощниками и вместе они думают над тем, как лучше преобразовать Киев.

После этого 28 апреля полицейские пришли с проверой в ресторан Тищенко. Однако они заявили, что во время их визита посетителей в ресторане не было, а внутрь их впустил администратор.

Однако украинцы уверены, что это была настоящая показуха. В результаты такой проверки не верят.

Напомним, чем и по чем кормят господ в скандальном ресторане Тищенко: чай за 580 грн и не только.

Как сообщала Politeka, появились кадры из скандального "Велюра" Тищенко, украинцы в ярости: "Показуха".

Также Politeka писала, что Ляшко с друзьями атаковал ресторан Тищенко и опозорился, видео слили в сеть: "Для наивных".