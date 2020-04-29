Бывший народный депутат Олег Ляшко устроил перфоманс у ресторана «слуги народа» Николая Тищенко и попал в новости дня

Лидер «Радикальной партии» на камеру заблокировал дверь в «Велюр», отреагировав таким образом на скандал вокруг заведения, передает Politeka.net.

Вместе с помощниками Олег Ляшко «замуровал» двери ресторана пеноблоками, а щели между ними залили монтажной пеной. Активисты также вывели красной краской надписи «Карантин» и «Закон один для всех».

«Карантин - так карантин, для всех», - заявил пафосно радикал, не забыв добавить, что полиция крышует депутатов.

В свою очередь Борислав Береза, тоже бывший депутат, не поленился съездить к ресторану и отметил одну «маленькую» особенность.

Оказалось, что Ляшко и Ко «замуровали» не главные двери в заведение, а устроили шоу у выхода на на летнюю террасу, которая и так была закрыта. Вход в ресторан по-прежнему работает, как и все остальное. Об этом Березе рассказали местные жители, которые наблюдали за тем, что тут происходило. Поэтому, уверен политик, это – шоу для доверчивых и наивных.

«Осталось выяснить только одно: а что же сюда вход забыли замуровать? Или цель была другая? Не знаю! Видимо, интерес был именно в шоу, а не в том, чтобы закрыть по-настоящему. Поэтому получилось вот так!», – показал политик результат пиар-акции, направив камеру на главный вход ресторана «Велюр».

Ой, як невдобно вийшло. ))) Специально подъехал к ресторану "Велюр". И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли... вход на летнюю терассу, который и так был закрыт. А вход в рестопан работает. И все остальное тоже. Откуда знаю? Мне местные жители об этом сообщили. Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете. Gepostet von Borislav Bereza am Mittwoch, 29. April 2020

Ранее мы писали о том, что в сети опубликовали цены на блюда в меню заведения Николая Тищенко. Некоторые позиции исчисляются тысячами гривен за порцию, а чашка чая в ресторане стоит 580 гривен.

Напомним, телеведущая Наталия Мосейчук набросилась на нардепа Тищенко.

Как сообщала Politeka, появились кадры из скандального "Велюра" Тищенко.

Также Politeka писала, что Тищенко и компания перешли черту, скандал с пиром в центре Киева не утихает.