Столичный ресторан «Велюр» после скандала с нарушением карантина оказался под пристальным вниманием журналистов

Элитное заведение, которое принадлежит народному депутату от партии «Слуга народа» Николаю Тищенко, поразило не только тем, что его владелец и администрация плюют на карантин, но и ценами в меню, передает OBOZREVATEL.

Журналисты издания изучили ассортимент предлагаемых блюд и опубликовали цены на особенно интересные из них. Скажем сразу: рядовому украинцу с минимальной зарплатой туда путь заказан.

Клиентам, которые любят хорошее мясо, придется выложить 740 грн за филе из японской мраморной говядины «Рибай», а филе «Миньон» стоит в ресторане 970 грн за порцию.

Котлеты из индейки на пару тут стоят 137 грн и 267 грн за маленькую и большую порции соответственно. А вот за утку по-пекински гурманам придется отстегнуть 3787 грн за 1300 грамм.

Для сладкоежек в ресторане тоже немало чего найдется вкусненького, однако, опять же, цены на сладости тут кусаются. Так, самый дорогой десерт в «Велюре» – королевский манго дольче пунш, 451 грн за 150 граммов. Если же клиенту захочется свежих ягод, то за 256 грн ему подадут 50 грам малины, голубики и ежевики, а за 248 грн – 100 граммов клубники.

Любителям украинской кухни у Тищенко предложат деруны по 356 грн, вареники с вишнями за 352 грн порция, шкварки с луком за 174 грн. Борщи тут стоят от 160 до 210 грн за порцию, а за 60 граммов сала с чесноком придется выложить 97 грн.

В меню немало горячих закусок. Обычные оладьи из цукини предлагают за 75 грн, а большая порция мяса краба с белыми грибами обойдется приблизительно в 3480 грн.

Настоящая итальянская пицца с морепродуктами потянет на 2190 грн, салат из омара – на 3757 грн, тартар из него же – 3775 грн, филе чилийского сибаса стоит 3188 грн, а икра белуги – 4998 грн.

В соцсетях пользователи опубликовали чек из ресторана, где указана стоимость чашки чая «Ягодный микс», за который клиент заплатил 580 гривен. Еще 15 гривен пришлось отдать за кусочек лимона.

Напомним, Тищенко и компания перешли черту.

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