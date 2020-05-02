Еще один город Украины решил досрочно снять карантинные ограничения

Об ослаблении ограничительных мер уже с 4 мая объявил городской совет города Мукачево. Там решили уже с понедельника начать открывать для жителей парки и торговые центры.

«С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Также с понедельника разрешается посещение парков и скверов при соблюдении социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий», - заявили в пресс-службе горсовета.

При этом есть и некоторые нюансы. Так, торговые центры будут обязаны выполнять меры безопасности. Так, посетители должны будут носить средства защиты – респираторы или маски; персонал также должен быть обеспечен средствами защиты (очками или щитком) и перчатками; в помещениях каждые 2 часа должна проводиться дезинфекция; в помещении может пребывать не более одного посетителя на 10 кв. метров; посетители должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра; на входе должен быть дезинфектор.

Мукачево – не первый город, который решил раньше срока начать выход из карантина. 30 апреля аналогичное решение принял мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский лично осудил такие действия, пригрозив чиновнику «юридическими последствиями».

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