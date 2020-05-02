В Николаевской областной инфекционной больнице разгорелся нешуточный скандал

Так, стало известно, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что ей угрожают уголовным делом за якобы нецелевое использование средств, которые ушли на зарплату работникам медучреждения.

Об этом Федорова рассказала 30 апреля на сессии Николаевского областного совета, сообщает издание НикВести.

Федорова рассказала, что деньги на содержание инфекционной больницы в областном бюджете есть, поэтому на прошлой сессии депутаты облсовета единогласно проголосовали за финансирование медучреждения.

Она добавила, что при этом финансовое управление Николаевской ОГА угрожает ей административной и уголовной ответственностью за подписание документов о выплате зарплаты работникам инфекционки.

"Но сегодня мне говорят финансисты управления, ссылаясь на финуправление облгосадминистрации, что я нарушу закон, буду нести административную и уголовную ответственность, если выплачу зарплату за апрель работникам больницы. Почему? Потому что это будет "нецелевое использование средств". А потому я должна заплатить за апрель доплату, а зарплату не платить", - пояснила Федорова.

Она добавила, что люди отработали месяц, апрель, честно, рискуя собственной жизнью, в сложных условиях моральной и профессиональной нагрузки, поэтому они имеют право получить зарплату за свою работу.

"Моя цель – сохранение учреждения, в которое уже много вложено. Моя цель – сохранение всего коллектива. Я не собираюсь сокращать, нас и так уже осталось очень мало. А это, в целом, обеспечит эпидемиологическую безопасность нашей области", - резюмировала главврач.

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