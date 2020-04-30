В цей час страйкують медики, які не отримали обіцяних грошей

Стало відомо, скільки отримує заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який бореться з китайським вірусом

Згідно з оприлюдненими даними, Ляшко заробив за березень 52 052 гривень. Примітно, що це майже вдвічі більше, ніж зарплата президента Володимира Зеленського, одержана за той же місяць.

Нагадаємо, за березень голова держави отримав 28 тисяч гривень. Стільки ж президент отримав і за лютий. При цьому після вирахування податків та зборів у розмірі 5 460 гривень у президента «на руках» залишилося тільки 22 540 гривень.

Зарплата президента являє собою голий оклад, так як пост голови держави не передбачає премій і надбавок.

Тим часом, українські лікарі оголосили бунт - люди так і не побачили обіцяних потрійних зарплат. Протестну акцію проводять у 8-ій лікарні в Києві. З початку епідемії з цієї лікарні звільнилося багато лікарів і молодшого медперсоналу. Більш того, днями у двох працівників виявили китайський вірус, потенційно вони могли заразити ще 42 колеги.

Також стало відомо, які зарплати за березень отримали інші українські чиновники. Приміром, найбільше отримали міністр інфраструктури Владислав Криклій - 97,1 тис. грн., міністр юстиції Денис Малюська - 74,7 тис. грн, колишній міністр фінансів Оксана Маркарова - 69,4 тис. грн. У першу п'ятірку також увійшли міністр оборони Андрій Таран і міністр соціальної політики Марина Лазебна. Найменше отримала ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька - 18,5 тис. грн.

Раніше Зеленський заявляв, що українським держслужбовцям вже з квітня можуть скоротити заробітну плату. Передбачалося, що вона не зможе перевищувати 47 тисяч гривень.

Нагадаємо, Зеленський розкрив, що вирішиться в найближчі дні: «20-ті числа квітня».

Як повідомляла Politeka, Зеленський проговорився про урізання зарплат, українці приголомшені: «зайвий раз не поїдуть відпочивати».

Також Politeka писала, що судді відмовляють від зниження зарплат на час карантину.