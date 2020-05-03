Врачи, которые лечат больных "вирусом из Китая" пребывают в страхе

Об этом главный врач Александровской больницы города Киева Людмила Антоненко рассказала в интервью LB.ua.

По ее словам, персонал больницы сталкивается с негативным отношением в обществе.

"Иногда соседи начали очень негативно относиться к персоналу, который работает в Александровской больнице, а особенно - в инфекционном отделении. Столь негативно, что нам даже пришлось одну медсестру с мужем переселить в отель", - отметила она.

Кроме того, она отметила, что были и другие случаи.

"Когда в автобус, который бизнесмены нам организовали, садится кто-то из сотрудниц инфекционное отделение, а персонал других отделений им кричит: "Галя, выйди, ты из инфекционного!", - вспомнила врач.

Также она отметила, что такие ситуации были в начале, но все равно есть такое, что люди боятся.

Ранее мы сообщали, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что ей угрожают уголовным делом за якобы нецелевое использование средств, которые ушли на зарплату работникам медучреждения.

Федорова рассказала, что деньги на содержание инфекционной больницы в областном бюджете есть, поэтому на прошлой сессии депутаты облсовета единогласно проголосовали за финансирование медучреждения.

Она добавила, что при этом финансовое управление Николаевской ОГА угрожает ей административной и уголовной ответственностью за подписание документов о выплате зарплаты работникам инфекционки.

Напомним, главный санврач Ляшко удивил количеством нулей в зарплате

Как сообщала Politeka, Зеленский проговорился об урезании зарплат, украинцы ошеломлены: «лишний раз не поедут отдыхать».

Также Politeka писала, что судьи отказывают от понижения зарплат на время карантина.