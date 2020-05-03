Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кого коснётся послабление карантин

Как передает Politeka.net, об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.


"Как бы не хотелось всем нам избавиться от этого карантина, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", - отметил он.

Ляшко подчеркнул, что правительством планируется послабление карантина, но при определенных противоэпидемических условиях

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"В настоящее время в МОЗ мы уже финализируем временные требования относительно профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозтоварами, работы кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг. Планируем опубликовать их на выходных, чтобы было время предпринимателям подготовиться к открытию", - отметил он.

Виктор Ляшко

Кроме того, Ляшко подчеркнул, что есть одно "но".

"Мы должны подчеркнуть, а вы должны это услышать. Полная отмена карантина без внедрения обоснованных профилактических мероприятий - это 120-140 тыс. смертей до конца уже этого года", - заключил он.

Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ослабление правил карантина все-таки начнётся с 11 мая.

Так, можно будет гулять в парках, откроют некоторые магазины, салоны и парикмахерские. Обязательными останутся маски, дезинфекция и соблюдение дистанции.

Напомним, во вторник, 7 апреля, Украина получила от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендации продлить карантинные меры из-за распространения вируса. 

заробитчане, карантин

В ВОЗ отметили, что продление карантина - это эффективное средство спасения жизней украинцев.

Напомним, бунты вспыхнули по всей Украине, кадры штурмов мэрий и ОГА.

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