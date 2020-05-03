Только все не так просто

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кого коснётся послабление карантин

Как передает Politeka.net, об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.



"Как бы не хотелось всем нам избавиться от этого карантина, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", - отметил он.