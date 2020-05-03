Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кого коснётся послабление карантин
Как передает Politeka.net, об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.
"Как бы не хотелось всем нам избавиться от этого карантина, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно", - отметил он.
Ляшко подчеркнул, что правительством планируется послабление карантина, но при определенных противоэпидемических условиях
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Отмены карантина не будет, Ляшко срочно обратился к украинцам: "Вы должны это услышать"
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"В настоящее время в МОЗ мы уже финализируем временные требования относительно профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозтоварами, работы кафе, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг. Планируем опубликовать их на выходных, чтобы было время предпринимателям подготовиться к открытию", - отметил он.
Кроме того, Ляшко подчеркнул, что есть одно "но".
"Мы должны подчеркнуть, а вы должны это услышать. Полная отмена карантина без внедрения обоснованных профилактических мероприятий - это 120-140 тыс. смертей до конца уже этого года", - заключил он.
Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ослабление правил карантина все-таки начнётся с 11 мая.
Так, можно будет гулять в парках, откроют некоторые магазины, салоны и парикмахерские. Обязательными останутся маски, дезинфекция и соблюдение дистанции.
Напомним, во вторник, 7 апреля, Украина получила от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендации продлить карантинные меры из-за распространения вируса.
В ВОЗ отметили, что продление карантина - это эффективное средство спасения жизней украинцев.
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