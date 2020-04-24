Новый бунт против карантина вспыхнул в Украине, на этот раз протест опранизовали жители Черновцов

Местные предприниматели вышли под здание ОГА, они заявляют, что власти стремятся уничтожить их деятельность. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Участники акции уверены, что скопления людей в магазинах намного опаснее, чем посещение рынков. По мнению участников митинга, действия власти говорят о том, что малый бизнес хотят уничтожить, поскольку крупные торговые сети продолжают работать.

Отметим, мнения украинцев по поводу таких акций разделились: кто-то поддерживает требования протестующих, другие согласны с продлением карантина.

«Если не примут меры нас придут тысячи!!», «Открыть Калиновский рынок и пустить транспорт, не у всех есть машины и людям надо ехать, это право каждого», «То есть официльных запретов вообще нет.. по крайней мере никто не сподобился показать оф. документ.. но людей просто запугивают и штрафуют в нарушение закона. какой беспредел», «Надо всем протестовать против закрытия рынков. Правительство ради супермаркетов и импорта уничтожит фермеров, мелкий опт и розницу», - пишут в сети.

Как известно, по решению Кабмина, карантин в Украине продлили до 11 мая. Соответствующее постановление было опубликовано 23 апреля.

В тот же день на протест вышли предприниматели и жители города, которые требовали обратить внимание на то, что у населения Украины начинают заканчиваться деньги, владельцы малого и среднего бизнеса терпят убытки.

Ранее из-за карантина протестовали в Одессе и Мелитополе Запорожской области.

Протест підприємців Калинівського ринку під Чернівецькою ОДА Gepostet von Галина Єреміца am Freitag, 24. April 2020

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