В понедельник, 27 апреля, на протест против карантина вышли предприниматели в Черновцах и Полтаве,

Люди штурмуют горсовет и Обладминистрацию. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Торговцы считают несправедливой ситуацию, когда закрытые помещения супермаркетов продолжают работу, а базары на открытом воздухе – нет. Люди не согласны с карантинными ограничениями и просят разрешить им работать.

Они жалуются на ущемление прав, опасаясь, что простой их окончательно обанкротит, поскольку денег не хватит не только на закупку товара, но и себе на еду.

Предприниматели просят Черновицкую ОГА пойти на уступки и разрешить им работать.

«Чтобы хоть через 1 ларек разрешили открыть, чтобы мы держались на плаву»,- прокомментировал один из участников митинга.

"Где наш президент?", - кричат протестующие.

Отметим, впервые предприниматели вышли на протест в Черновцах 24 апреля. Тогда участникам акции пообещали собрать сессию городского совета, чтобы решить вопрос работы рынков. Но по мнению мэра решение о разрешении работать рынкам будет незаконным. Мэр побоялся брать на себя ответственность, поэтому сессия горсовета так и не приняла такое решение.

Также на выходных предприниматели «Калиновского рынка» в знак протеста против закрытия рынка перекрыли дорогу.

Gepostet von Інформаційне агентство "АСС" am Montag, 27. April 2020

В Полтаве предпринииматели провели автопробег и протест перед горсоветом.

После открытия рынков они обещают: обеспечить дезинфекцию рынков, а работников - средствами защиты. Среди требований также - освободить от налогообложения за период карантина, а также уменьшить ставки налогов в 2021 году.

Как известно, по решению Кабмина, карантин в Украине продлили до 11 мая. Соответствующее постановление было опубликовано 23 апреля.

В тот же день на протест вышли предприниматели и жители Тернополя, которые требовали обратить внимание на то, что у населения Украины начинают заканчиваться деньги, владельцы малого и среднего бизнеса терпят убытки.

Также митинговали из-за закрытия овощных рынков на Херсонщине, протестующие перекрыли трассу международного значения.

Ранее из-за карантина протестовали в Одессе и Мелитополе Запорожской области.

Кроме того, украинцы возмущены наличием иностранных продуктов на прилавках супермаркетов в то время, как украинские фермеры вынуждены выбрасывать продукцию.

Напомним, про резкий обвал зарплат в Украине: кто пострадает больше всего, раскрыты новые суммы.

Как сообщала Politeka, новую помощь получат украинцы после карантина, важное заявление.

Также Politeka писала, что украинцам раздадут деньги на карантине: "перечислят тем, у кого..."