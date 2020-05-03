Кабмин может еще много раз продлять в Украине карантин из-за китайского вируса

Как сообщает Politeka.net, об этом заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко. В интервью изданию "Настоящее время" он назвал условия, при которых могут окончательно или хотя бы частично снять ограничения.

"Пока не будет вакцины, пока не будет специфического лечения, карантин можно держать вечно. Поэтому наша основная задача – найти баланс между противоэпидемическими мерами и обеспечением здоровья граждан Украины и экономическими вопросами", - отметил Виктор Ляшко.

По его словам, если политикам удастся найти "золотую серединку", то можно будет запустить предприятия и восстановить экономику страны. Виктор Ляшко утверждает, что Украина избежала вспышки и пиковой нагрузки из-за болезни. В будущем решение о снятии ограничений для бинеса будут принимать, ориентируясь на количество коек в больницах - их должно хватать на всех больных. Как подчеркнул главный санитарный врач страны - это требование Всемирной организации здравоохранения.

"Она говорит, что карантин уменьшать можно тогда, когда мы берем контроль над инфекцией – то есть мы выполняем тестирование – и есть возможность у системы здравоохранения оказывать медицинские услуги в больницах", - добавил чиновник.

Виктор Ляшко обратил внимание, что руководители администраций и мэры городов начинают самовольно ослаблять карантин. Он осудил такие решения местного руководства:

"Такие меры – это очень тревожный сигнал для нас. Я считаю, это недопустимо, чтобы такое было, когда вся страна на карантине, страна работает на то, чтобы победить пандемию".

Напомним, когда состоится ослабление карантина: в Кабмине сделали срочное заявление, "до 2021 года...".

Как сообщала Politeka, главный санврач Ляшко удивил количеством нулей в зарплате.

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