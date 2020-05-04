В Черкассах прокомментировали сообщения о военной технике на улицах города, отметив, что полиция не привлекала дополнительные силы Нацгвардии для патрулирования улиц

С соответствующим заявлением выступила пресс-служба Черкасской ОГА.

«На улицах Черкасс нет дополнительных сил Нацгвардии. Это подтвердил руководитель ГУНП в Черкасской области Виталий Куратченко», - отмечается в сообщении.

При этом в ОГА напомнили, что Нацгвардия и ранее ежедневно патрулировала город с 16:00 до 22:00.

«Каждую неделю руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет», - подчеркнули в ОГА.

Украинцы активно обсуждают это заявление.

«Когда власть теряет доверие у Народа, то переходит к запугиванию силой, так было и при папередниках», «Побитых спишут на жертв вируса», «Кто-то брешет и конкретно», «Пошли уже отмазки», «Власть передана местным громадам с кучей бабла, местная громада сама знает, что не так в селе или городе...Децентрализация называется», - пишут люди.

Ранее сообщалось, что украинские военные решили выйти на патрулирование в Черкассах после того, как город решил прекратить карантин. Кадры опубликовал главный муниципальный инспектор города Станислав Коломиец в Facebook.

Уточняется, что военная техника, которая прибыла в город, «полностью набита бойцами».

«Один из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что «патрулируют», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, военную технику и Нацгвардию ввели в Черкассы, бунт будет подавлен: кадры происходящего.

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