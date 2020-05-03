Стало известно, в каком еще городе власти отменили карантин

Об этом пишет Politeka.net.

Стоит отметить, что с 1 мая в Черкассах по решению местных властей были ослаблены ограничительные меры, введенные из-за эпидемии китайского вируса.

Власти разрешили работу ресторанам и салонам красоты при условии, что эти заведения будут выполнять дополнительные требования: установят антисептики при входе в помещение, будут мерять температуру и следить за количеством людей в магазинах.

Помимо этого, первыми откроются также непродовольственные магазины, мастерские, салоны ритуальных услуг, рынки и ярмарки.

Вслед за Черкассах карантин был ослаблен сперва в Мукачево, а теперь - в Ивано-Франковске.

Таким образом, мэры украинских городов устроили демарш против центральной власти, в том числе и Владимира Зеленского.

Глава государства, в свою очередь, гневно отреагировал на такое решение и пригрозил мэру Черкасс.

"Отдельный пламенный привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные меры раньше 11 мая. Это попытка заработать политический рейтинг ценой жизни и здоровья жителей города. Это будет иметь соответствующие юридические последствия", - заявил Зеленский во время традиционного обращения.

Добавим, что в Черкасской области по состоянию на 3 мая зафиксировано 308 случаев заражения, из которых 9 - летальных (63 человека выздоровели).

В Мукачево относительно "спокойная" статистика - 69 зараженных, 25 выздоровевших; в Ивано-Франковской области — 965 случаев заражения и 54 летальных исхода (86 человек выздоровело).

Напомним, что с 11 мая в Украине могут поэтапно отменить карантин. Первый этап - украинцам могут разрешить гулять по паркам, откроются автомойки и нотариусы.

Второй шаг называется «Уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы», в условиях которого возобновляется учеба в выпускных классах, начинается подготовка к ВНО, открываются кинотеатры и спортзалы.

Третий шаг – «Высвобождение медицинской системы от больных»: открытие ТРЦ, ресторанов, запускается работа метрополитена.

Четвертый этап носит название «Полный контроль над очагами»: восстанавливается работа всего метрополитена и наземного транспорта, учреждений культуры и образования, а также плановая и стоматологическая работы.

Последний шаг называется «Прекращение внутренней передачи вируса». Он предусматривает отмену других ограничений кроме тех, которые установлены местной властью.

Премьер Денис Шмыгаль также заявлял, что если страна пройдет без последний пик заболеваемости, то этапы могут объединить.

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