Украинские военные решили выйти на патрулирование в Черкассах после того, как город реши прекратить карантин

Как сообщает Politeka, кадры опубликовал главный муниципальный инспектор города Станислав Коломиец в Facebook.

НА ЧЕРКАСЬКИХ ВУЛИЦЯХ НАЦГВАРДІЯ І ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА Центральна влада налякана, і робить дурницю за дурницею. Сьогодні вдень я опублікував заклик до людей прийти завтра під Головне управління Нацполіції в Черкаській області, де мав відбутись допит міського голови Анатолій Бондаренко, і висловити йому свою підтримку. Сотні людей були готові приїхати, щоб засвідчити свою солідарність. Мені дзвонили, писали з усіх куточків України. Проте менше ніж через годину після моєї публікації допит відмінили, «перенісши на невизначений термін» - вочевидь злякались масової акції. Хоча геть нічого незаконного чи, боронь Боже, агресивного, ніхто не планував. Минуло ще кілька годин, і ввечорі на черкаських вулицях з‘явилась техніка Нацгвардії, вщент набита бійцями. Одну з таких вантажівок я помітив біля мого будинку, і поцікавився у них, в зв‘язку з чим таке небачене раніше посилення? Відповіли, що «патрулюють». Агов! Я в Черкасах вже 7 місяців і КрАЗами мій район не патрулюють! Вам не залякати Черкаси! Приженіть хоч танки! Це місто вільних людей і справедливого порядку. Так було, є і буде. ПРОШУ РЕПОСТ! Україна має це знати! Gepostet von Stanislav Kolomiets am Sonntag, 3. Mai 2020

«На Черкасских улицах Нацгвардия и военная техника. Центральная власть напугана, и делает глупость за глупостью. Сегодня днем я опубликовал призыв к людям прийти завтра под Главное управление Нацполиции в Черкасской области, где должен был состояться допрос городского головы Анатолия Бондаренко, и выразить ему свою поддержку», - говорится в сообщении.

Уточняется, что военная техника, которая прибыла в город, «полностью набита бойцами».

«Одну из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что «патрулируют», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, с 1 мая в Черкассах по решению местных властей были ослаблены ограничительные меры, введенные из-за эпидемии китайского вируса.

Власти разрешили работу ресторанам и салонам красоты при условии, что эти заведения будут выполнять дополнительные требования: установят антисептики при входе в помещение, будут мерять температуру и следить за количеством людей в магазинах.

Помимо этого, первыми откроются также непродовольственные магазины, мастерские, салоны ритуальных услуг, рынки и ярмарки.

Вслед за Черкассах карантин был ослаблен сперва в Мукачево, а теперь - в Ивано-Франковске.

Таким образом, мэры украинских городов устроили демарш против центральной власти, в том числе и Владимира Зеленского.

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