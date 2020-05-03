Украинские военные решили выйти на патрулирование в Черкассах после того, как город реши прекратить карантин
Как сообщает Politeka, кадры опубликовал главный муниципальный инспектор города Станислав Коломиец в Facebook.
«На Черкасских улицах Нацгвардия и военная техника. Центральная власть напугана, и делает глупость за глупостью. Сегодня днем я опубликовал призыв к людям прийти завтра под Главное управление Нацполиции в Черкасской области, где должен был состояться допрос городского головы Анатолия Бондаренко, и выразить ему свою поддержку», - говорится в сообщении.
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Уточняется, что военная техника, которая прибыла в город, «полностью набита бойцами».
«Одну из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что «патрулируют», - подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось ранее, с 1 мая в Черкассах по решению местных властей были ослаблены ограничительные меры, введенные из-за эпидемии китайского вируса.
Власти разрешили работу ресторанам и салонам красоты при условии, что эти заведения будут выполнять дополнительные требования: установят антисептики при входе в помещение, будут мерять температуру и следить за количеством людей в магазинах.
Помимо этого, первыми откроются также непродовольственные магазины, мастерские, салоны ритуальных услуг, рынки и ярмарки.
Вслед за Черкассах карантин был ослаблен сперва в Мукачево, а теперь - в Ивано-Франковске.
Таким образом, мэры украинских городов устроили демарш против центральной власти, в том числе и Владимира Зеленского.
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