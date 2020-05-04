Флагман украинского флота, фрегат "Гетьман Сагайдачный" провел ракетные стрельбы в Черном море

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Facebook. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Отмечается, что во время стрельб украинские военные заметили танкер России в районе Голицынских газовых месторождений. Российский корабль спустил триколор с флагштока, чтобы его не зафиксировали украинские моряки.

Таким образом, Россия пошла на нарушение международного морского права, в частности присутствие ее кораблей в оккупированных и стратегически важных районах.

Кроме того, украинский фрегат заметил присутствие в регионе разведывательных кораблей РФ.

Отмечается, что в рамках учений экипаж "Гетьмана Сагайдачного" выполнял стрельбы из артиллерийской установки АК-100 и уничтожил условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки – АК-630.

Впервые за несколько лет фрегат провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16. Его используют для обеспечения радиоэлектронных помех: они создают так называемые "облака" и сбивают с курса наведенные на корабль ракеты.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму Россия провела масштабные учения военной авиации. Самолеты отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов.

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