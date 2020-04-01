В Мариуполе могут создать базу военно-морского флота НАТО

Петиция с таким предложением была зарегистрирована на сайте президента Украины 27 марта.

«Рекомендую создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО в г. Мариуполь. В связи с постоянной угрозой и некорректным поведением страны агрессора России», - говорится в тексте петиции.

Ее уже подписали 1405 человек. Отметим, что по пасть на рассмотрение к президенту, петиция должна собрать 25 тысяч подписей украинцев. До конца сбора голосов осталось 87 дней.

Отметим, инициативу активно комментируют в Интернете.

«Как же так? Ваш мудрый Вождь говорил, что аннексировал Крым чтобы там не было баз НАТО. Скоро они будут по всей российско-украинской границе!», «В РФ случится разрыв скреп, по всей России - неконтролируемый выброс сероводорода!», «Подписываемся и распространяем! Пусть кац**ня на дерьмо сойдет!», - пишут в сети.

Напомним, что новое вторжение в Украину Россия может осуществить с моря уже 2020 года. Такое предупреждение сделал эксперт по морскому праву Богдан Устименко. Он отметил, что Россия готовит учения в Черном море, куда собирается стянуть сотни военных кораблей.

"Россияне будут проводить стратегические военные учения "Кавказ-2020" в сентябре 2020 года соответственно. Планируется стянуть в Черное море около сотни военных кораблей, в том числе десантных. Сценарий вторжения в Одессу, Николаев и Херсон в сентябре текущего года не выглядит сказочным", - отметил эксперт.

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