Оккупанты пошли на провокацию под носом у Украины

Российские военные устроили в аннексированном Крыму показательные мероприятия, подняв авиацию

Так, стало известно, что российские военные провели в аннексированном Крыму учения по проверке системы противовоздушной обороны, буквально превратив полуостров в базу для испытаний.

В них были задействованы подразделения зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" и "Панцирь", об этом заявили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

"В ходе проверки авиация выполняла задачу как на сверхзвуковых скоростях и максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО", – говорится в сообщении.

Всего в проверке было задействовано шесть российских самолетов и четыре вертолета. При этом известно, что ранее десантники российской армии отрабатывали рулежку, взлет, управление и посадку Ка-31Р в Крыму, используя радиолокационной станции.

"Следующим этапом летного состава армии станет подготовка к выполнению тренировочных полетов со взлетами и посадками на вертолетную палубу корабля, выполняющего задачи в море, как стоящего якоре, так и на ходу", – отмечается в сообщении российского флота, похожк худшее еще впереди.

Кроме того, стало известно, что на учениях российские военные "осваивают новую технику".

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