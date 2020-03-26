Ракетный катер Черноморского флота России вторгся в морскую зону України

Об этом 26 марта сообщила Государственная пограничная служба Украины. (Чтобы посмотрели видео – проскролльте вниз)

Отмечается, что в ходе патрулирования в прилежащей и исключительной морской экономической зоне Украины корабли Морской охраны совмечтно с авиацией обследовали среди прочего, районы газоконденсатных месторождений.

При этом в Одесском месторождении обнаружено и распознано самоподъемные плавучие буровые установки (СПБУ) «Украина», переименована оккупационными властями аннексированного Крыма в «Крым-1», и СПБУ «Таврида». На обоих буровых установках имеющиеся признаки продолжения промышленной деятельности, подняты флаги страны-агрессора.

Также украинские пограничники распознали ракетный катер ЧФ РФ, который патрулировал рядом.

Относительно цели пребывания военного корабля РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины, там ответили, что охраняют экономическую деятельность России и заявили об ограничении приближения к буровых платформ ближе 1 морской мили.

«Морская охрана продолжает фиксацию и сбор информации относительно осуществления незаконной экономической деятельности РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины под прикрытием корабельно-катерного состава ЧФ РФ», - добавили в Госпогранслужбе.

Также указано, что материалы, собранные Морской охраной Госпогранслужбы в период с 2014 года уже положен в доказательную базу дела для рассмотрения третейским судом в Гааге, признающее, что Россия незаконно экспроприировала активы НАК «Нафтогаз Украины» и его дочерних предприятий.

Напомним, украинский моряк таинственно исчез после ссоры с россиянином, родные молят о помощи: "Пытаются замять".

Как сообщала Politeka, украинских моряков взяли в заложники: «открыли стрельбу и захватили всех».

Также Politeka писала, что моряк из Одессы таинственно исчез за границей, фото: "на связь не выходит с прошлого месяца".