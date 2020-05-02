В Украину из-за эпидемии вернулось около полумиллиона заробитчан. Предполагается, что почти все они отправятся обратно, как только откроют границы

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко назвал главное условие, о котором должны знать те, кто хочет работать за рубежом, пишет "РБК-Украина".

По его словам, все украинцы, которые намерены трудоустроиться в других странах, должны быть обеспечены медицинским страхованием.

«Действительно, одним из условий, о которых я уже беседовал с зарубежными партнерами является то, что украинцы должны быть обеспечены медицинским страхованием. То есть если человек заболел по разным причинам, его должны лечить там, где он находится, где это безопасно, где хорошее качество медицины. По каждому конкретному случаю принимает решение сам человек, где она хочет лечиться. Это право человека», - разъяснил Пристайко.

Ранее мы сообщали, президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам, рассказав о дополнительных выплатах. Так, он объявил запуск для малого и среднего бизнеса программы кредитов под 3-5%, на которую собираются потратить до 30 миллиардов гривен.

Кроме того, гарант заявил, что на увеличение минимального пособия по безработице направили 6 млрд грн.

И добавил, что ко всему прочему, предприниматели 1-й и 2-й группы налогоплательщиков смогут получить пособие на ребенка в возрасте до десяти лет.

Также мы писали, с 1 мая в Украине стартовала индексация пенсий. Миллионы людей начнут получать повышенные выплаты с 4 мая.

Установлено, что размер пенсионных выплат не может быть ниже 2100 гривен, а после индексации пенсии будут повышены не менее, чем на 100 гривен. Средний размер повышения составит 259,41 гривен.

Напомним, миллионы долларов от Всемирного банка разделят между украинцами: "Деньги получат семьи с..."

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