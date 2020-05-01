Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал условия для отправки украинских заробитчан в ЕС

Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы, передает пресс-служба главы Кабмина.

Об этом говорилось на встрече с послом ЕС в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Отмечается, что важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Сообщается, что пока украинское правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Отметим, украинцы крайне возмущены новыми правилами Кабмина для заробитчан.

"Под шумок карантина конфискуют паспорты", «Думают, как собрать побольше с нашего народа. Подумайте, нет рабочих мест, страну сделали нищей, люди нашли способ зарабатывать деньги, чтобы накормить, обуть, одеть своих детей. А они снимать с них налог. А вы почему не поделились с народом чтобы они не уезжали, то теперь будьте так добры не мешайте людям выживать», «На основании какого закона вы будете решать, куда мне ехать на работу и на каких условиях», «Это что работорговля?», «Лучше занимайся экономикой и вирусом, а не лезешь туда, куда тебя украинцы не просили... С коррупцией разберись на таможне!», - пишут в сети.

Напомним, в Кабмине решили торговать украинскими заробитчанами.

Как сообщала Politeka, украинцев вывозят спасать Польшу, появилось срочное приглашение.

Также Politeka писала, что украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление.