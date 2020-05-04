Во время Евромайдана в 2014 году активисты передавали друг другу оружие, чтобы отсреливаться в ответ

Как сообщает Politeka.net, такие подробности в интервью Дмитрию Гордону рассказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Парасюк (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Политик признался, что у активистов было огнестрельное оружие. 20 февраля они открыли огонь в ответ на обстрелы. При этом участники протестов договорились отвечать за поступки вместе, а потому передавали одно и то же оружие из рук в руки.

"Люди взяли ответственность. Многих ребят, которые там со мной были, уже в живых нет, потому что они погибли в АТО. Какая агентура? Какие спецоперации? По нам стреляют, а мы что, должны флагами махать? Ну так не бывает. И когда вы у меня спросите, почему они не могут ничего доказать... А что доказывать? Если одно оружие передавалось нескольким людям, потому что была такая договоренность: "Ребята, если мы несем ответственность, то все вместе", – заявил Владимир Парасюк.

Он добавил, что владелец одного из оружий угодил в СИЗО, однако активисты оставили столько отпечатков, что у правоохранителей не получилось доказать чью-то конкретную вину.

"Когда провели экспертизу его оружия, чтобы вы понимали, из его оружия никто не был убит – только ранены. И на нем столько было отпечатков пальцев, там просто не могут ничего установить. Потому что такова реальность была. Я говорю это впервые: я своими глазами видел, как брали оружие: "Дай я выстрелю, чтобы, если будут нас за это наказывать, нас были сотни", - поведал Парасюк.

Экс-нардеп уверен, что "история указала четко, кто есть кто". По его словам, Революция достоинства стала протестом украинкого общества против режима, а не спланированная операция какиъ-то спецслужб.

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