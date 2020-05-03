Жители Украины устроили масштабную акцию протеста из-за карантина в самом центре Киева

Как сообщает Politeka.net, 3 мая украинские предприниматели бунтуют из-за невозможности работать во время карантина. Они рассказали о своих требованиях (чтобы посмотреть видео - скрольте вниз).

На Майдане Независимости собрались десятки бизнесменов из разных частей Украины, которые потеряли работу из-за карантина. Активисты подчеркнули, что все стоят в масках и соблюдают дистанцию друг с другом. На месте происшествия дежурят правоохранители, но акция проходит без стычек.

Участники протеста уверены, что экономику Украины нужно спасать от неминуемого краха, к которому приведут ограничения. Чтобы избежать неприятных последствий, они требуют уже сейчас разрешить работу всем предприятиям при условии, что будут соблюдаться санитарные требования.

Многие активисты принесли с собой флаги и плакаты. Среди них есть требование "Save ФОП" (Спасите ФОП).

Кроме того, они призывают облегчить налогообложение для бизнеса, который пострадал во время карантина, ввести мораторий на проверки, отменить фискализацию и запустить вести льготное кредитование на простых и прозрачных условиях.

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

Как сообщала Politeka, массовый бунт охватил еще одну область, украинцы пошли на крайние меры, трасса перекрыта: кадры.

Также Politeka писала, что новый бунт под окнами Зеленского, украинцы нашли неожиданный способ достучаться до президента: кадры.