Под зданием Офиса президента Владимира Зеленского начался масштабный бунт украинцев, которые принесли с собой стулья и столы

Как сообщает Politeka, об этом говорится в материале «Вестей».

Так, рестораторы пришли под здание Офиса президента с одним требованием – разрешить открытие летних террас во время карантина. Сам митинг люди организовали при помощи столов и стульев, имитируя летнюю площадку ресторана. Приглашали всех.

Более того, был столик и для самого Зеленского. Все собранные средства якобы должны были пойти на помощь медикам, которые борются с вирусом из Китая.

Как сообщалось ранее, полная отмена карантина приведет к резкому росту смертности.

Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook. По его словам, карантин в Украине сработал, а противоэпидемические мероприятия дали свой положительный результат. При этом, преждевременная отмена карантина может привести к распространению заразы.

«Очень мало мы услышим о возможных экономических потерях от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения», - подчеркнул он.

На данный момент в правительстве готовятся к смягчению карантина при условии, что количество больных будет уменьшаться. В Минздраве разработали условия, при которых смогут открыться салоны красоты, парикмахерские, кафе и другие сферы услуг. Чтобы бизнес мог подготовиться к выходу из карантина, эти требования планируют опубликовать на выходных.

Напомним, когда состоится ослабление карантина: в Кабмине сделали срочное заявление, "до 2021 года...".

Как сообщала Politeka, главный санврач Ляшко удивил количеством нулей в зарплате.

Также Politeka писала, что Украина выходит из карантина: кому и когда разрешат работать, полный список и даты.