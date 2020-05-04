Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о важных изменениях, которые вступят в силу уже 5 мая
Подробности он рассказал во время брифинга в понедельник, 4 мая.
Правительство приняло постановление, которое разрешает проведение определенных плановых операций и госпитализаций в Украине.
"Во время карантина в нашей стране были отменены и запрещены плановые операции и разная госпитализация. Но ограничения длятся около 50 дней, и у нас уже есть необходимость проведения плановых операций в частности по жизненным показаниям», - заявил министр.
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Правительство внесло изменения в постановление № 211 Кабинета Министров, которым был введен карантин.
После его опубликования, вероятно уже 5 мая, в Украине разрешат проведение определенных плановых операций и госпитализаций по жизненным показаниям.
Это касается операций и госпитализаций необходимых для снижения риска жизни и здоровью человека.
Все операции будт делать только после тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
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