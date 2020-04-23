Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил украинцев о том, что связанные с пандемией ограничения останутся с ними надолго

По словам главы Минздрава, из-за смертоносного китайского вируса украинцам придется смириться с тем, что медицинские маски останутся в их обиходе надолго. Об этом Степанов рассказал в интервью «Украинской правде».

Министр подчеркнул, что нынешняя ситуация с вирусом – очень серьезная угроза, с которой мир еще не сталкивался.

«Поэтому очень большой период времени мы будем вынуждены и пользоваться масками, и держать дистанцию, и пользоваться дезинфекторами. Поэтому да, определенные ограничения будут существовать достаточно длительное время», - заявил Степанов.

При этом он заверил, что правительство начнет смягчать карантинные меры, как только появится такая возможность.

Ранее мы писали о том, что Кабинет министров продлил карантин в Украине, однако есть и некоторые ослабления.

В частности, это коснется поездок в общественном транспорте.

В постановлении правительства говорится, что в городской транспорт начнут пускать доноров крови.

Кроме того, Кабмин разрешил привлечение к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного осмотра. Также внесены некоторые изменения в правила самоизоляции.

При этом, по словам премьера, столичную подземку, которая была временно закрыта для пассажиров с 18 марта, не откроют ни до конца апреля, ни в начале мая.

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