Медики выступили против решения о досрочной отмене карантина в Черкассах

На днях в Украине разгорелся скандал из-за решения властей Черкасс о досрочном снятии карантинных ограничений в городе. Так, против действий местного мэра выступили президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и министр внутренних дел Арсен Аваков. Как рассказала пресс-служба Черкасской ОГА, к ним присоединились и местные врачи.

Так, директор Черкасского областного лабораторного центра МЗ Украины, главный государственный санитарный врач области Людмила Кравченко заявила, что отказ от карантина может резко ухудшить эпидемиологическую ситуацию в области. Она напомнила, что ежедневно лабцентр получает для исследования биоматериалы от более 500 человек. Так, за 1 мая было получено тысячу образцов.

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«Работаем почти круглосуточно. Поэтому сейчас остановить карантинные мероприятия считаю нецелесообразным. Все страны выходят из карантина постепенно, поэтому убеждена, что должны придерживаться соответствующего постановления КМУ», - подчеркнула Кравченко.

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Ее поддержал и директор Черкасской областной больницы Александр Дудник. Он отметил, что пока больницы справляются с ситуацией, но если уровень заболеваемости начнет расти в геометрической прогрессии, ситуация может стать плачевной.

«Уровень заболевания может идти в геометрической прогрессии, когда резко увеличивается количество больных и тех, кого надо госпитализировать и которые затем потребуют пребывания в условиях интенсивной терапии и реанимации. Поэтому, конечно, удержать все, что мы имеем, а именно стабильный незначительный прирост - крайне важно», - подчеркнул врач.

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Он посоветовал прислушиваться к рекомендациям эпидемиологов, отметив, что досрочный отказ от карантина может нивелировать все достижения введенных ограничений.

Ранее сообщалось, что украинские военные решили выйти на патрулирование в Черкассах после того, как город решил прекратить карантин. Кадры опубликовал главный муниципальный инспектор города Станислав Коломиец в Facebook. Уточняется, что военная техника, которая прибыла в город, «полностью набита бойцами».

«Один из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался у них, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что «патрулируют», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, военную технику и Нацгвардию ввели в Черкассы, бунт будет подавлен: кадры происходящего.

Как сообщала Politeka, массовый демарш против Зеленского набирает обороты, карантин отменяют раньше.

Также Politeka писала, что глава Минздрава Степанов сообщил о катастрофе и принятом решении: "С 11 мая в Украине....".