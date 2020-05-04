Во вторник, 5 мая, в Украине пройдут дожди с грозами
О том, какой погоды ждать украинцам, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Грозы ожидаются в центральных областях, большинстве северных, а также на юге и на востоке страны.
Отмечается, что во время гроз возможен град и шквалистое усиление ветра. Поэтому нужно соблюдать осторожность.
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В то же время без дождей будет в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях.
Температура воздуха порадует. Днем во вторник на большей части территории Украины ожидается +17 +22 градуса.
Прохладнее будет в западных областях, +12 +17 градусов. А в ночные часы, в пределах +3 +7 градусов. В горах возможны заморозки.
На протяжении недели похолодание охватит всю страну.
В Карпатах возможен снег.
В Киеве во вторник, 5 мая, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, при грозе ветер порывистый.
Температура ночью около +10 градусов, днем воздух прогреется до +17, +18 градусов.
В дальнейшем влажная погода в столице удержится, при этом заметно похолодает. Однако заморозки в Киеве маловероятны.
А прекращение дождей и повышение температуры в столицу могут прийти 9-10 мая.
Напомним, что аномалии ударят по Украине, такого тут никогда не было, метеорологи сообщили о новом климате.
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