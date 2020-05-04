В понедельник утром, 4 мая, в Украине неожиданно выпал снег, а температура опустилась до "минусовой" отметки
Снегом засыпало гору Поп Иван в Карпатах. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Также спасатели опубликовали кадры стихии.
"По состоянию на 08:30 04.05.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер западный 17 м/с. Температура воздуха -2° С. Падает мелкий снег. Метель", - говорится в сообщении.
Кроме того, видео майского снегопада в Карпатах опубликовал в Facebook Василий Фицак.
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Выходка погоды взбудоражила украинцев.
«Не сдавайся зима. Потруси еще снега», «Все равно весна придет. Уже идет», «Хорошие майские праздники», - пишут в сети.
Напомним, разрушительный ураган обрушился на Украину 25 апреля.
Непогода бушевала на Закарпатье, где ураганный ветер с ливнями и грозами привел к массовым разрушениям. В частности, местные жители рассказали, что буря срывала крыши с домов, вырывала деревья с корнями и обесточила больше десяти населенных пунктов в нескольких районах. Из-за разрушений также оказались заблокированы многие дороги.
Кроме того, на известном горнолыжном курорте на Драгобате прошел снегопад, который засыпал всю весеннюю зелень.
Ранее мы сообщали, на Украину обрушится жара в мае. Примерно 8-10 мая температура в Украине поднимется до 27-30 градусов тепла. Такой прогноз озвучил известный народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, осадков практически не будет, что приведет к засухе. Дожди можно ждать только в начале и в конце месяца. При этом в конце месяца ожидаются настоящие ливни при высокой температуре воздуха.
Напомним, что Чернобыль только начало: аномалии ударят по Украине, метеорологи сообщили о новом климате.
Как сообщала Politeka, ученые предупредили об апокалипсисе, пострашнее пандемии: "сотни миллионов пострадают".
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