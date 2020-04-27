Уже в этом году

Пандемия - еще цветочки по сравнению с тем, что ждет человечество впереди. Вслед за китайским вирусом 2020 год обещает планете сильную засуху, голод и нашествие саранчи

Об этом предупреждают метеорологи и международные организации, передает BBC Украина.

"Уханьская зараза" изменила жизнь на планете, но не отменила то, что меняло ее до последнего времени - глобальное потепление.

"Загрязнение воздуха уменьшилось из-за сокращения экономической активности, однако углекислый газ не испаряется сразу, - говорит профессор Даниэла Шмидт из Бристольского университета. - Результаты потепление, вроде повышенного уровня моря, будут ощущаться столетиями. Пандемия только ограничила наши возможности смягчать последствия изменения климата".

Предыдущий мартовский рекорд зафиксировали в 2016 году на фоне Эль-Ниньо - феномена повышение температуры воды в тихоокеанских тропиках, что грозит экстремальной жарой летом и морозами зимой.

На этот раз и без Эль-Ниньо моря рекордно нагретые - мировой океан в марте был на 0,8 градуса теплее среднего для этого месяца значения.

Глобальное потепление опасно не столько потеплением, сколько тем, что оно вызывает сбои в привычной программе погодных явлений, предупреждают ученые. Жара вдруг становится невыносимой, холода - строже, ветер вращается ураганом, а дождь - потопом. Прошлый год стал тому примером.

Согласно свежим данным европейского центра Copernicus Climate Change Service (C3S), 2019 год в Европе был самым жарким за всю историю наблюдений.

Вследствие этого возникает новая угроза - засуха. В центре Европы - в районе Женевы и Гренобля дождя не было более 40 дней - последний раз такое случалось в конце XIX века. И только на этой неделе в Европе наконец пошел дождь.

Стоит отметить, из-за изменений климата в Украине могут появиться пустыни и полупустыни. Такое мнение озвучил кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич. По его словам, в зоне риска находятся Одесская, Николаевская и Херсонская области. Эксперт обратил внимание на то, что катастрофическая ситуация сложилась на юге Одесской области, в городе Измаил, поскольку прошлый год там оказался рекордно сухим, и с начала 2020 года обильных дождей также не было.

Засуха в свою очередь может привести к массовому голоду.

По свежим данным ООН, в мире хронически недоедает почти 1 млрд людей - каждый восьмой житель планеты. А из-за вызванной вирусом кризиса их количество вырастет еще на 130 млн только за 2020 год. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предупреждает: голодать будут 265 миллионов человек.

Кроме вируса, засухи и голода "сценаристы апокалипсиса" вписали на этот года еще и нашествие саранчи. Благодаря теплой и дождливой зиме эта напасть вылупилась в Йемене в огромном количестве. И к моменту, когда мир начал борьбу с китайским вирусом, саранча уже напала на растения в 23 странах Ближнего Востока, Африки и Азии.

Всемирный банк назвал нашествие самым страшным в этом поколении - и это еще до того, как в полной мере проявилась ее вторая, еще более масштабная волна. В настоящее время лблака саранчи вызревают в Кении, Эфиопии и Иране.

Напомним, люди в ужасе наблюдали за гигантской «дырой» в небе: очевидцы сняли аномалию на видео.

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