В Виннице врачи вышли на протест из-за задержки доплат, обещанных им государством

В понедельник, 4 мая медики Винницкой центральной районной больницы вышли на улицы из-за недовольства мизерными доплатами в связи с работой зараженными смертоносным китайским вирусом пациентами, а также их задержкой.

Ранее власти заявляли, что украинские медики получат доплату за работу в условиях угрозы заражения. Винницкая центральная районная больница была определена больницей первой очереди для пациентов, зараженных опасным вирусом, однако обещанных выплат ее врачи так и не получили.

В связи с этим разъяренные медики решили выйти на акцию протеста. Митинг прошел прямо во дворе больницы. Врачи жаловались на то, что размер доплат за работу в опасных условиях оказался мизерным, но даже этих денег они не получили.

Ранее мы писали о том, что в Николаевской областной инфекционной больнице разгорелся нешуточный скандал.

Так, стало известно, что главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что ей угрожают уголовным делом за якобы нецелевое использование средств, которые ушли на зарплату работникам медучреждения.

Об этом Федорова рассказала 30 апреля на сессии Николаевского областного совета.

Федорова рассказала, что деньги на содержание инфекционной больницы в областном бюджете есть, поэтому на прошлой сессии депутаты облсовета единогласно проголосовали за финансирование медучреждения.

Она добавила, что при этом финансовое управление Николаевской ОГА угрожает ей административной и уголовной ответственностью за подписание документов о выплате зарплаты работникам инфекционки.

Напомним, главврач инфекционки решила добиться обещанных зарплат и получила угрозы от власти.

Как сообщала Politeka, главврач поразила рассказом об издевательствах над украинскими медиками.

Также Politeka писала, что скандал вокруг отмены карантина в Украине, медики взбунтовались: "Количество больных резко...".