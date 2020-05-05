Режиссер Ахтем Сеитаблаев раскритиковал власть за попытки сэкономить на культуре в разгар эпидемии китайского вируса

Такое заявление он сделал в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера".

По его словам, урезаться должны другие сферы, но не культура, которая имеет для Украины "стратегическое значение".

"У меня много ненависти, и я не знаю, что с ней делать. Я вижу конкретные факты... Я предлагаю принимать решения по культуре не только как выступление перед зрителем, а как стратегическую составляющую человека, благодаря которой она существует. Когда говорят, что это неуместно... Не может быть неуместным это", - сказал Сеитаблаев.

По его словам, любой человек может проверить бюджет страны, и увидеть, что совсем ничего не выделялось в развитие украинской культуры.

"Можно посмотреть в бюджет, я могу на спор за 15 минут найти минимум полмиллиарда гривен в не стратегических направлениях, которые дотируются государством. Когда говорят, что культура может подождать, то у меня рождается злость", – резюмировал режиссер.

Также ранее сообщалось, что Ахтем Сеитаблаев заявил, что Украине нужно быть готовой к распаду России.

По его словам, никто не мог подумать о развале России три года назад, ведь тогда не было жестких санкций, в которых сейчас "тонет" экономика страны-агрессора. Сеитаблаев отметил, что не мечтает о таком развитии событий, но Россия "из столетия в столетие" проводит одну и туже политику в отношении Украины.

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