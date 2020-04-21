Радянський і російський естрадний співак, композитор і поет Олег Газманов знову кинувся вигороджувати Росію за анексію Криму

Олег Газманов одним з перших відреагував на анексію Криму Росією. 17 березня, відразу після псевдореферендума, російський продюсер Йосип Пригожин опублікував в соцмережах фото, де Олег Газманов в компанії Валерії та Миколи Расторгуєва позує з георгіївськими стрічками і вітає Крим з "возз'єднанням".

Крім того, Олег Газманов влітку 2017 року гастролював у "ДНР", де бойовики подарували йому каску і кулемет. А в одному з інтерв'ю для російських ЗМІ він заговорив про иторической справедливості, яка запанувала після того, як Крим став російським.

За його словами, кожен повинен підтримувати свою державу і дотримуватися законів, а також підтримувати приєднання Криму, адже в іншому випадку ти підтримуєш ворогів. Яких саме ворогів Газманов не уточнив. Крім того, він звинуватив Україну в крадіжці, заявивши, що українці забрали з Росії - Крим. А також заявив, що РФ врятувала Крим від України.