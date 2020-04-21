Радянський і російський естрадний співак, композитор і поет Олег Газманов знову кинувся вигороджувати Росію за анексію Криму
Олег Газманов одним з перших відреагував на анексію Криму Росією. 17 березня, відразу після псевдореферендума, російський продюсер Йосип Пригожин опублікував в соцмережах фото, де Олег Газманов в компанії Валерії та Миколи Расторгуєва позує з георгіївськими стрічками і вітає Крим з "возз'єднанням".
Крім того, Олег Газманов влітку 2017 року гастролював у "ДНР", де бойовики подарували йому каску і кулемет. А в одному з інтерв'ю для російських ЗМІ він заговорив про иторической справедливості, яка запанувала після того, як Крим став російським.
За його словами, кожен повинен підтримувати свою державу і дотримуватися законів, а також підтримувати приєднання Криму, адже в іншому випадку ти підтримуєш ворогів. Яких саме ворогів Газманов не уточнив. Крім того, він звинуватив Україну в крадіжці, заявивши, що українці забрали з Росії - Крим. А також заявив, що РФ врятувала Крим від України.
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«Не можна любити державу, але законів треба дотримуватися, інакше все розвалиться, і батьківщина твоя теж не виживе. А якщо ти проти батьківщини, своєї землі, свого народу, якщо ти з ворогами, колаборацію з ними робиш, якщо ти зустрічаєш умовного Гітлера і кажеш «це правильно», якщо більше 90% народу за те, що Крим наш, тому що це історично. Скільки там російської крові пролито, ми його не віджали, а у нас його забрали, поцупили поза законом», - заявив скандальний чоловік.
Також раніше повідомлялося, що Газманов назвав заяву свого колеги Лайми щодо відмови відвідувати півострів "за будь-які гроші" негарним, зазначивши, що виконавиці все дала Росія.
Співак відразу почав шукати собі виправдання, заявивши, що не хотів обговорювати подібні теми, проте в даний час музика не може відокремитися від політики.
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