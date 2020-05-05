Писательница указала на важный нюанс, который многие не замечают

После развала Российской Федерации из страны последует огромный поток местных жителей

Тем временем, в Украине возводят целые городки новостроев, в которые непонятно кто будет заселяться.

Об этом заявила писательница Оксана Забужко в интервью РБК-Украина.

По словам Забужко, ее на сегодняшний день гораздо больше волнуют конкретные угрозы, которые торчат у всех перед глазами, но никто этого не видит.

"Уже вымахали по всей Украине целые новопостроенные города - "под ключ"! Не успеваешь оглянуться, бац - где вчера был сквер, сегодня вырос небоскреб! Стоит, двумя-тремя окошками на целый квартал светится - "больше в деревне никто не живет", – добавила писательница.

Она спросила, кого все эти квартиры ждут, и кто в них будет заселяться, подчеркнув, что вероятность переселения россиян ее не устраивает.

"А кого, простите, ждут все эти квартиры? Кто в них заселяться? Может, кто-то дальновидный и информированный, чем мы с вами, уже обдумывает какую-то программу "великого переселения народов" в то время, когда в РФ начнется "русский бунт, бессмысленный и беспощадный"? Если это российский капитал готовится принимать в Украину лавину из сотен тысяч россиян, которые, уничтожив свою страну, готовятся перебираться в мою, то такая перспектива меня совершенно не радует", – резюмировала она.