После развала Российской Федерации из страны последует огромный поток местных жителей

Тем временем, в Украине возводят целые городки новостроев, в которые непонятно кто будет заселяться.

Об этом заявила писательница Оксана Забужко в интервью РБК-Украина.

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Оксана Забужко

По словам Забужко, ее на сегодняшний день гораздо больше волнуют конкретные угрозы, которые торчат у всех перед глазами, но никто этого не видит. 

"Уже вымахали по всей Украине целые новопостроенные города - "под ключ"! Не успеваешь оглянуться, бац - где вчера был сквер, сегодня вырос небоскреб! Стоит, двумя-тремя окошками на целый квартал светится - "больше в деревне никто не живет", – добавила писательница.

Она спросила, кого все эти квартиры ждут, и кто в них будет заселяться, подчеркнув, что вероятность переселения россиян ее не устраивает.

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"А кого, простите, ждут все эти квартиры? Кто в них заселяться? Может, кто-то дальновидный и информированный, чем мы с вами, уже обдумывает какую-то программу "великого переселения народов" в то время, когда в РФ начнется "русский бунт, бессмысленный и беспощадный"? Если это российский капитал готовится принимать в Украину лавину из сотен тысяч россиян, которые, уничтожив свою страну, готовятся перебираться в мою, то такая перспектива меня совершенно не радует", – резюмировала она.

 
Также Politeka писала, что Оксана Забужко унизила Путина.