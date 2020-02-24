Українофобські висловлювання президента Росії Володимира Путіна – це доказ його психічної хвороби

Таку думку висловила українська письменниця Оксана Забужко в інтерв'ю Апострофу.

Вона висловила думку у тому, що цивілізований світ вже давно це зрозумів, проте боїться неадекватних кроків лідера країни-агресора в бік їх країн.

"Все те, що говорив Володя Путін, з фактологічної точки зору для будь-кого хоча б мінімально освіченої людини – це марення психічно хворого. Проблема полягає в тому, що ця психічно хвора людина очолює сусідню з нами країну", - переконана письменниця.

Крім того, вона процитувала слова Меркель, яка заявляла, що: "Путін живе в своєму світі". Забужко вважає, що це явний оптимістичний спосіб визнати, що Путін хворий на шизофренію.

Забужко зазначила, що у світі Путіна "української мови не існувало до XVI століття", а Росія була вже в Х столітті, хоча це абсолютно не відповідає історичним фактам.

Також вона висловила впевненість у тому, що спроби ознайомити Путіна з працями професорів Колумбійського та Гарвардського університетів, в яких викладена історія української мови, не мали б ніякого сенсу.

"Слова Путіна є класичною клінічною маячнею. Завтра він розкаже вам, що в Україні ходять догори ногами. Ну щось подібне вже було – снігурі, "розіп'яті хлопчики", пенсіонерки з монтажною піною тощо. Все це частина божевільної програми. І коли ми починаємо кожен раз реконструювати висловлювання Путіна і розповідати, що "хворий не прав", у мене виникає кожен раз відчуття, що ми щось робимо глибоко неправильно", - підсумувала Забужко.

Нагадаємо, що Путін знову назвав росіян та українців одним народом, при цьому образивши наших співгромадян. Так, президент РФ уїдливо підкреслив, що нібито правильно говорити "не украЇнці, а укрАїнці".

Нагадаємо, що Путін раптово накинувся на своїх пропагандистів із-за України, почався переполох.

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