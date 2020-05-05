Композитор Владимир Быстряков сделал очередное скандальное заявление о Донбассе и Крыме
По его словам, действия воинов ВСУ на востоке страны - это "абсурд".
"Когда мне говорят, что ребята там воюют и все такое. Я отвечаю: за какие идеалы они воюют? За какую-то виртуальную Украину, за виртуальное будущее. Это все настолько получает характер абсурда", - заявил он.
На вопрос, права ли Россия, которая забрала Крым и начала войну на Донбассе, Владимир заявил следующее:
Ратаковски засветила срамные места в "невидимом" платье, от кадров бросает в жар: "Божественная"
Доллар слетит с катушек, украинцев предупредили о новых рисках: "в мае курс валют будет..."
Стрельба в Черном море: Россия пошла на новую подлость против Украины, кадры с места ЧП
Младшая сестра Кардашьян утерла нос фигуристой родственнице: "Новый стандарт!"
"Я например, читал, Георгий Тука сказал, что, по его мнению, российских войск на Донбассе нет. Надежда Савченко, герой Украины, также считает, что российских войск там нет. Россия, она разная, но отказывать нам в общении с людьми культуры — так нельзя".
А вот аннексию Крыма он посчитал законной, так как там прошел "референдум".
"Вы знаете, как Кучма выиграл вторые выборы? Он расклеил весь Крым листовками, в которых было написано, что вторым государственным языком на Украине будет русский. Там люди все за Россию. Они русскоязычные и никогда не понимали украинизацию. Крым у нас был автономной республикой и там законно провели референдум. И никаких автоматов там не было", - заключил он.
Ранее, в одном из интервью, он выразил мнение, что Украина не сможет жить без России.
"У нас остается только Россия. Это может быть сказано не патриотично, мне сейчас скажут, что я агент Кремля, Путина. Но, без российской экономики, наша экономика не выдержит", - уверяет он.
Напомним, что известный композитор оскандалился пророссийским заявлением.
Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.
Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.