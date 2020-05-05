Ну это уже переходит все границы

Композитор Владимир Быстряков сделал очередное скандальное заявление о Донбассе и Крыме

По его словам, действия воинов ВСУ на востоке страны - это "абсурд".

"Когда мне говорят, что ребята там воюют и все такое. Я отвечаю: за какие идеалы они воюют? За какую-то виртуальную Украину, за виртуальное будущее. Это все настолько получает характер абсурда", - заявил он.

На вопрос, права ли Россия, которая забрала Крым и начала войну на Донбассе, Владимир заявил следующее:

"Я например, читал, Георгий Тука сказал, что, по его мнению, российских войск на Донбассе нет. Надежда Савченко, герой Украины, также считает, что российских войск там нет. Россия, она разная, но отказывать нам в общении с людьми культуры — так нельзя".

А вот аннексию Крыма он посчитал законной, так как там прошел "референдум".

"Вы знаете, как Кучма выиграл вторые выборы? Он расклеил весь Крым листовками, в которых было написано, что вторым государственным языком на Украине будет русский. Там люди все за Россию. Они русскоязычные и никогда не понимали украинизацию. Крым у нас был автономной республикой и там законно провели референдум. И никаких автоматов там не было", - заключил он.

Ранее, в одном из интервью, он выразил мнение, что Украина не сможет жить без России.

"У нас остается только Россия. Это может быть сказано не патриотично, мне сейчас скажут, что я агент Кремля, Путина. Но, без российской экономики, наша экономика не выдержит", - уверяет он.

Напомним, что известный композитор оскандалился пророссийским заявлением.

Как сообщала Politeka, в базу «Миротворца» попал украинский композитор, пианист и шоумен Владимир Быстряков.

Также Politeka писала, что украинцы жестко отреагировали на пророссийское заявление Быстрякова.



