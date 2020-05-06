Гибель президента Владимира Путина вскоре могут ускорить его приближенные

Как сообщает Politeka.net, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев предсказал это в эфире ObozTV (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Он прокомментировал спор посла Украины в Германии Андрея Мельника с бывшим немецким канцлером Герхардом Шредером. Украинский дипломат поставил на то, что Крым вернется в Украину еще при его жизни. По мнению Мустафы Джемилева, Украна не сможет вырвать полуостров из лап оккупантов, пока жив Владимир Путин.

"Я думаю, когда мы вернем Крым, жизни Путина уже не будет. Потому что он до конца жизни будет настаивать на том, что Крым – российская территория. Но в том, что Крым вернется в Украину, никаких сомнений, конечно, нет", - подчеркнул глава Меджлиса.

Мустафа Джемилев надеется, что Крым освободят еще при его жизни, ибо желает увидеть эти земли свободными. По словам политика, он старается держаться изо всех сил и стать свидетелем триумфальной победы.

"Что касается Путина, то я убежден, что от коронавируса он не умрет. Будут мобилизованы все средства страны. Но думаю, что ему могут помочь умереть. В первую очередь, окружение, те, с кем он больше всего контактирует. Наверное, его система безопасности похлеще, чем у Сталина, но то, что страна катится по наклонной, для всех уже понятно", - заявил Джемилев.

Он также выразил надежду, что у россиян хватит смелости и мужества спасти свою страну от развала. Ведь одна из причин кризиса - политика Владимира Путина.

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