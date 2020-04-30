Конфузы российского президента Владимира Путина не могут не высмеивать в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Путину припомнили, как он рисовал каракули прямо на рабочем совещании.

Соответствующий видеоролик в своем микроблоге Twitter опубликовал пользователь "Распад и неуважение".

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что в тот момент могли быть "магнитные бури", которые негативно повлияли на Владимира Путина.

"Рисует кошку", "Интересно в это время шел дождь или были магнитные бури? Такое бывает у "гениальных" весной...", "Крестики-нолики с Сечиным рубится", "Кошка вид снизу?", "Это пускриптум. Вас этому не учили. Завидуйте молча", "Азбука морзе", "Делает вид, что он что-то делает", "Даже я на парах лучше имитировал заинтересованность", ""Похоже руки то помнят, как кота рисовать, а сам уже них*я не помнит и не понимает где находится", - шутят они в комментариях.

делает заметки pic.twitter.com/7chS7M4eqX — распад и неуважение (@VictorKvert2008) April 28, 2020

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Владимир Путин позорится, рисуя каракули на камеру. Последний такой конфуз произошел в 2013 году.

Тогда Владимир Путин приехал на день знаний в Курган и нарисовал детям на доске странную фигуру. Когда один из учеников спросил, что это, российский президент ответил следующее: "Это кошка. Вид сзади".

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