Елена Зеленская обратилась к украинцам с новой инициативой

Как сообщает Politeka.net, первая леди Украины опубликовала новое видеообращение на своей официальной странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Нам нужно поговорить», - обратилась Зеленская к украинцам в видео.

Она рассказала о том, что за время карантина украинцы узнали, что значит быть ограниченными. По словам жены президента, многие наши сограждане живут с такими проблемами постоянно, а не только во время самоизоляции.

«За миг миллионы людей получили опыт жизни в четырех стенах, полной или частичной изоляции, необходимости перевести в онлайн большое количество привычных дел - работу, покупки, общение с друзьями и даже свидания…Мы чувствуем психологический дискомфорт, напряжение...мы чувствуем барьеры…А теперь представьте, что рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда», - рассказала Зеленская.

Она отметила, что речь идет о людях с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями.

Первая леди объявила о старте нового проекта, в рамках которого она собирается бороться за «безбарьерность», для таких украинцев.

В комментариях к видео люди тут же принялись обсуждать новую инициативу. При этом их мнения оказались довольно противоречивыми. Многие отмечали, что на видео Зеленская явно нарушила правила карантина.

«Не видела я эту женщину ни в больницах. ни рядом с пожилыми людьми», «Я не ваш хейтер, но. Вы особенная? Давайте я на вас полицию вызову и на 17 тысяч оштрафуют. Почему вы без индивидуальной защиты? Где маска? У нас карантин, чрезвычайная ситуация или это не должно касаться Первой Леди Украины?», «Как мама особенного ребенка благодарю вас за поднятую тему - мы в изоляции живем 11-й год», «Да лучше бы о шахтёрах подумали, которым зарплату не платят, Донбасс вымирает, а вы и рады!», «Вы молодец! Спасибо!», «Мы с вами! Говорите что делать надо», «Только и делаете, что в роликах снимаетесь и пиаритесь на чужих несчастьях. Плевать вам на украинцев- и на больных и на здоровых, вы это уже целый год демонстрируете!», - пишут люди.

Напомним, Елена Зеленская с новой прической обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская неожиданно обратилась к украинцам, но тут же пожалела об этом.

Также Politeka писала, что Елена Зеленская внезапно прервала молчание и нарвалась на гнев украинцев.