Елена Зеленская обратилась к украинцам с новой инициативой

Как сообщает Politeka.net, первая леди Украины опубликовала новое видеообращение на своей официальной странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Нам нужно поговорить», - обратилась Зеленская к украинцам в видео.

Она рассказала о том, что за время карантина украинцы узнали, что значит быть ограниченными. По словам жены президента, многие наши сограждане живут с такими проблемами постоянно, а не только во время самоизоляции.

«За миг миллионы людей получили опыт жизни в четырех стенах, полной или частичной изоляции, необходимости перевести в онлайн большое количество привычных дел - работу, покупки, общение с друзьями и даже свидания…Мы чувствуем психологический дискомфорт, напряжение...мы чувствуем барьеры…А теперь представьте, что рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда», - рассказала Зеленская.

Популярные статьи сейчас

Снегопад обрушился на Украину, стихия пришла с Карпат: кадры природного катаклизма

Захарова засветилась с синяками под глазами, россияне заподозрили неладное: "Алкашка с района"

Погода слетела с катушек, Украину накроет природный катаклизм: к чему готовиться

Ким Кардашьян довела до экстаза в платье с неприличным декольте: "Блаженство"
Показать еще

Она отметила, что речь идет о людях с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями.

Первая леди объявила о старте нового проекта, в рамках которого она собирается бороться за «безбарьерность», для таких украинцев.

В комментариях к видео люди тут же принялись обсуждать новую инициативу. При этом их мнения оказались довольно противоречивыми. Многие отмечали, что на видео Зеленская явно нарушила правила карантина.

«Не видела я эту женщину ни в больницах. ни рядом с пожилыми людьми», «Я не ваш хейтер, но. Вы особенная? Давайте я на вас полицию вызову и на 17 тысяч оштрафуют. Почему вы без индивидуальной защиты? Где маска? У нас карантин, чрезвычайная ситуация или это не должно касаться Первой Леди Украины?», «Как мама особенного ребенка благодарю вас за поднятую тему - мы в изоляции живем 11-й год», «Да лучше бы о шахтёрах подумали, которым зарплату не платят, Донбасс вымирает, а вы и рады!», «Вы молодец! Спасибо!», «Мы с вами! Говорите что делать надо», «Только и делаете, что в роликах снимаетесь и пиаритесь на чужих несчастьях. Плевать вам на украинцев- и на больных и на здоровых, вы это уже целый год демонстрируете!», - пишут люди.

View this post on Instagram

Останнім часом ми всі живемо в умовах карантину. За мить мільйони людей отримали досвід життя в чотирьох стінах, повної або часткової ізоляції, необхідності перевести в онлайн велику кількість звичних справ – роботу, покупки, спілкування з друзями й навіть побачення… ⠀ Цей досвід не дається нам легко. Ми відчуваємо психологічний дискомфорт, напругу… Ми відчуваємо бар’єри. ⠀ Здається, що так не має бути. І справді, так не буде завжди. Всі ми розуміємо, що невдовзі все зміниться. Що треба потерпіти, перечекати, і незабаром усі ці бар’єри зникнуть. ⠀ А тепер уявіть, що поруч є люди, для яких ці бар’єри не зникнуть ніколи. Сотні тисяч українців постійно живуть за бар’єрами, які зараз відчули всі. По суті, мільйони людей, не усвідомлюючи цього, одночасно взяли участь у соціальному експерименті – як у нашому суспільстві, у наших містах і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями. ⠀ Будь-які бар’єри можна прибрати або зсунути, але спочатку їх треба побачити. Ми побачили. А тепер – поговорімо. ⠀ Нам треба поговорити. Тому я розпочинаю велику розмову про безбар’єрність. Почуймо одне одного. Подивімося одне на одного. Відповідайте на сім важливих запитань на сайті bf.gov.ua. Великий шлях починається з маленького кроку. Я свій уже роблю. Крокуймо разом?

A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official) on

Напомним, Елена Зеленская с новой прической обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская неожиданно обратилась к украинцам, но тут же пожалела об этом.

Также Politeka писала, что Елена Зеленская внезапно прервала молчание и нарвалась на гнев украинцев.