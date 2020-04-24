Елена Зеленская впервые за долгое время обратилась к украинцам

Первая леди Украины с начала карантина практически не появляется на людях и на своих официальных страницах в соцсетях. Однако, 24 апреля она разместила в Инстаграм новый пост, посвященный проекту «Учимся дома», пишет Politeka.net.

«Марафон интересных и полезных занятий для дошкольников от @UNICEF_Ukraine и Министерства образования и науки Украины #ВчимосяВдома продолжается! Построить крепость, собственноручно вырастить лук, устроить домашний концерт, превратиться искателей клада или вместе с малышами приготовить вкусностей - ежедневно ищите новые идеи по хэштегу #ВчимосяВдома. И делитесь своими», - написала Зеленская.

Она также поделилась фотографиями украинских детей, который публикуются с соответствующим хэштегом.

Стоит отметить, что многие украинцы отнеслись к инициативе первой леди довольно скептично. Так, среди одобрительных комментариев стали появляться сообщения о том, что людям не на что кормить детей, не говоря уже о развлечениях.

«Здравствуйте как можно учиться дома,я про школьников говорю. Если ничего не настроено. Только говорят что у нас онлайн обучение. Но ничего не налажено. Дети ничего не понимают. Хватит обманывать что все нормально», «Лучше напиши за что кормить», «Продукты тоже нарисовать или из пресс папье сделать?», «А интереснее всего, что дома школьники научатся больше и лучше чем в школе )) Главное ЗНО как то упростить, что бы не вылетали после первого теста», «Это просто замечательные занятия Вы прекрасны», - пишут люди.

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