Жена президента Елена Зеленская после шквала критики по поводу стартовавшей в Украине "Школы онлайн" решила еще раз объяснить гражданам, как работает система

Зеленская поделилась роликом у себя на страничке в соцсети Фейсбук, в котором раскрыла нюансы дистанционного обучения, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"После запуска "Всеукраинской школы онлайн" я получила множество вопросов... Но сначала хорошая новость для младших школьников и их родителей. Вскоре для учащихся с 1 по 4 класс начнется трансляция видеоуроков по четырем предметам: украинский язык, математика, наука, искусство", - объявила Зеленская, добавив, что также "школа" становится безбарьерной, то есть сюжеты будет сопровождать сурдоперевод.

Большинство пользователей негативно отнеслись к очередному обращению первой леди. Украинцы возмущаются, что "видосики не намажешь на хлеб".

"С такими же ошибками как для старшей школы?))))))) И причем тут вы ? Это работа Минобразования"

"Ваші онлайн уроки повний бред. Бо дітям потрібно живе спілкування .....а не електроне.."

"Досить глумитися над країною... Дітей хоч не чіпайте... Бачили ми ваші уроки, позорище. Ви взагалі зараз волонтером повинні бути в лікарнях,а не відоси знімати"

"Лена, ты канешна маладец!! А что делать детям из забитых сел??? Где не то, что интернета нет - там туалет до сих пор на улице!"

"Де наш міністр освіти???? До чого тут ви???"

Gepostet von Олена Зеленська am Montag, 27. April 2020

Ранее мы сообщали, Зеленская стала редко появляться в сети с началом карантина. После долгого молчания жена президента разместила в Инстаграм новый пост, посвященный проекту «Учимся дома».

«Марафон интересных и полезных занятий для дошкольников продолжается! Построить крепость, собственноручно вырастить лук, устроить домашний концерт, превратиться искателей клада или вместе с малышами приготовить вкусностей - ежедневно ищите новые идеи по хэштегу #ВчимосяВдома. И делитесь своими», - написала Зеленская.

Напомним, Елена Зеленская свозила мужа на курорт, не сдержался даже Саакашвили.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская пожаловалась на жизнь первой леди.