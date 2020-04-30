Елена Зеленская блеснула новой прической

На изменение в стиле Елены Зеленской обратили внимание в новом ролике относительно «Школы онлайн». Видео было опубликовано на ее странице в Facebook. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Зеленская озвучила новость для учеников младших и их родителей. Вскоре для учащихся с 1 по 4 класс начнется трансляция видеоуроков по четырем предметам: украинский язык, математика, наука, искусство.

Кроме того супруга президента добавила, что "школа" становится безбарьерной, то есть сюжеты будет сопровождать сурдоперевод.

При этом украинцы традиционно не оставили без внимания внешний вид первой леди. Зеленская предстала в белой футболке, с нежным макияжем и аккуратной укладкой.

В частности в сети обратили внимание на ее прическу.

«Вы самая красивая Первая Леди на земле. И это здорово!», «Такая прическа очень идет», "Весь мир нам завидует. Непревзойденная первая леди", "Такая солнечная", "Красавица", - отметили в комментариях.

В то же время, украинцев удивило, где во время карантина первая леди делает прическу, ведь все салоны закрыты.

Кроме того, украинцам показалось, что Зеленская выглядит так, как быдто ее заставляют заниматься "онлайн-школой".

Напомним, Елена Зеленская свозила мужа на курорт, не сдержался даже Саакашвили.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская пожаловалась на жизнь первой леди.