Стало известно, как будет работать транспорт в Украине

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает ТСН.

Отмечается, что окончания карантина (22мая) особых изменений относительно общественного транспорта ждать не стоит. Большинство людей смогут им воспользоваться после указанной даты.

"Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим, обязательный температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", - рассказал министр.

Таким образом, до 22 мая в отношении наземного транспорта будут действовать те правила, которые введены сейчас. Это ограничение относительно количества людей, в некоторых городах проезд по пропускам.

А вот, о том, когда можно будет ездить на метро пока не говрят.

"Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и такого важного необходимого контроля, то это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 (мая — Ред.) еще точно никто не готов", - заявил Криклий.

При этом в метрополитене отмечают, что готовы начать работу в любом формате и только ждут отмашку сверху. Пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталка Макогон отметила, что метрополитен – мобильное предприятие. Сейчас всю инфраструктуру держат в надлежащем состоянии, чтобы после принятия решения уже на следующий день начать работу.

Напомним, карантин в Украине могут продлить до сентября, в Раде раскрыли детали.

Как сообщала Politeka, "Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение.

Также Politeka писала, что Кличко ошарашил киевлян решением по транспорту.