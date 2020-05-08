Сотрудников перевели на четырехдневный график работы с целью максимальной экономии

Об этом пишут Вести.

Известно, что изменения вступают в силу с 1 июля 2020 года.

В частности, во время заседания правления Укрзализныци было принято решение о переводе всех сотрудников на четырехдневный рабочий график.

По информации журналистов, простые сотрудники будут недополучать свою зарплату, но доход топ-менеджмента Укрзализныци никак не изменится, поскольку они работают на контрактах.

"Железнодорожников решили перевести на четырехдневку. Простые рабочие будут недополучать зарплату в то время как оплата "труда" топ-менеджмента УЗ не изменится, ведь они практически все на контрактах. Чтобы сэкономить максимально - сделали выходным понедельник, а не пятницу, когда пятничный рабочий день состоит из 7 рабочих часов, а не из 8 как в обычные рабочие дни", - рассказал осведомленный источник в Укрзализныце.

Ранее мы рассказывали, как Укрзализныця планирует выходить из карантина. Первыми могут запустить пригородные поезда.

После запуска пригородных электричек на маршруты планируют выпустить скоростные поезда Интерсити и Интерсити +, и лишь после этого может быть запущено полноценное пассажирское ж/д сообщение внутри страны.

Отмечается, что запуск международного сообщения будет зависеть и от ситуации в соседних странах, с которыми налажено пассажирское ж/д сообщение.

Напомним, уволенный глава «Укрзализныци» получил зарплату в апреле больше, чем у Трампа

Как сообщала Politeka, "Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение

Также Politeka писала, что четырехдневная рабочая неделя в Украине: озвучено скандальное решение, "уже с 1 июля..."