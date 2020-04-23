«Укрзализныця» вляпалась в очередной скандал из-за космических зарплат

Так, экс-руководитель этого акционерного общества Желько Марчек задекларировал в апреле зарплату на посту временно исполняющего обязанности главы госпредприятия в размере 1,31 млн. гривен.

Об этом сообщает «Бизнес медиа» со ссылкой на данные Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Согласно предоставленной информации, топ-менеджер «УЗ» 6 апреля задекларировал доход в размере 257 357 гривен, а 17 апреля по основному месту работы он получил 1 053 295 гривен зарплаты.

20 марта в декларации появилась еще одна сумма в размере 191,8 тыс. грн, которая значится как добавка к заработной плате.

Заработкам украинских чиновников может позавидовать сам президент США Дональд Трамп. Его годовая зарплата составляет 400 тысяч долларов США, а вот доходы экс-руководителя «Укрзализныци» в годовом исчислении на 100 тысяч долларов выше, чем у главы Белого дома.

Согласно мартовскому постановлению правительства, размер зарплаты руководителя государственного предприятия не должен превышать 1,25 млн. гривен.

Ранее мы писали о том, что в 14 апреля наблюдательный совет рекомендовал Кабмину отстранить Желько Марчека от руководства компанией. Правительство назначило его на этот пост в феврале, но, он «не оправдал доверия». Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн пресс-конференции.

В связи с карантином конкурс на главу «Укрзализныци» будет приостановлен, так как не все могут сейчас пройти собеседование.

Напомним, Марчек Желько назначал в Укрзализныцю фигурантов "дела Свинарчуков".

Как сообщала Politeka, Набсовет Укрзализныци по скайпу выбрал нового главу.

Также Politeka писала, что обнародованы огромные зарплаты руководства «Укрзализныци».