Переход на сокращенную рабочую неделю может произойти уже к середине лета

Так, с 1 июля 2020 режим четырехдневной рабочей недели могут ввести в случае продолжения эпидемии и если обоснованные меры, направленные на ее сдерживание, например, введение карантина, будут продолжены. Ситуация касается "Укрзализныци", передает Politeka.net со ссылкой на сайт компании.

Отмечается, что решение о возможной "четырехдневке" принято на заседании правления и согласовано с представителями отраслевых профсоюзов.

Кроме того, в сообщении говорится, что Укрзализныця приняла ряд антикризисных мер для бесперебойной работы железнодорожной отрасли.

Но, как сообщалось, в компании экономят не только на топливе. Так, недавно сотрудники локомотивного депо Укрзализныци на Полтавщине пожаловались журналистам, что им выдали странные средства защиты от "уханьского" вируса. Вместо настоящих масок, люди получили самодельные - из бумажных полотенец.

На снимках, которые обиженный сотрудник предоставил СМИ, прекрасно видно, что защитные маски были сделаны с помощью бумажных салфеток и канцелярских резинок.

Ранее мы сообщали, есть вероятность, что после окончания карантина, которое произойдет по предварительной информации не ранее 11 мая, украинцам придется работать шесть дней в неделю.

Такая информация появилась после проведенного опроса экс-министром Кабмина Дмитрием Дубилетом в Телеграм-канале - как украинцы относятся к введению "шестидневки". Если бы правительство приняло решение об этом сейчас, то украинцам пришлось бы работать в таком режиме практически до нового года.

Напомним про скандал в разгар эпидемии: "Укрзалізниця" выдала своим сотрудникам маски из салфеток, фото

Как сообщала Politeka, "шестидневная рабочая неделя": сколько месяцев украинцам придется отрабатывать после карантина