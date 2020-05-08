Украинцев предупредили об опасностях выхода на улицу 8 и 9 мая
Министерство по делам ветеранов призывает граждан воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и примирения, передает пресс-служба министерства.
Отмечается, что именно 8-9 мая в мире проводят памятные мероприятия. Однако в этом году, в условиях пандемии, от таких вещей лучше отказаться. Украинцам напомнилм, что именно люди старшего возраста находятся под наибольшей угрозой.
Украинцев призвали воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий, приуроченных к этим датам. А также обратились к семьям ветеранов с просьбой беречь своих родных и способствовать их самоизоляции на время карантина.
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Отметим, в Украине в этом году в связи с эпидемией официально отменены все массовые мероприятия 8-9 мая. Кроме того, запрещено устраивать пикники.
В эти дни правоохранители будут работать в усиленном режиме.
В Национальной полиции предупредили, что нарушителей карантина на праздники будут штрафовать.
Финансовые наказания начинаются от 17 тысяч гривен.
Кроме того, действуют и штрафы за использование георгиевской ленты – 5100 гривен. Нарушителям также грозит административный арест на 15 суток.
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