Украинцев предупредили об опасностях выхода на улицу 8 и 9 мая

Министерство по делам ветеранов призывает граждан воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и примирения, передает пресс-служба министерства.

Отмечается, что именно 8-9 мая в мире проводят памятные мероприятия. Однако в этом году, в условиях пандемии, от таких вещей лучше отказаться. Украинцам напомнилм, что именно люди старшего возраста находятся под наибольшей угрозой.

Украинцев призвали воздержаться от организации и посещения массовых мероприятий, приуроченных к этим датам. А также обратились к семьям ветеранов с просьбой беречь своих родных и способствовать их самоизоляции на время карантина.

Отметим, в Украине в этом году в связи с эпидемией официально отменены все массовые мероприятия 8-9 мая. Кроме того, запрещено устраивать пикники.

В эти дни правоохранители будут работать в усиленном режиме.

В Национальной полиции предупредили, что нарушителей карантина на праздники будут штрафовать.

Финансовые наказания начинаются от 17 тысяч гривен.

Кроме того, действуют и штрафы за использование георгиевской ленты – 5100 гривен. Нарушителям также грозит административный арест на 15 суток.

Напомним, ослабление карантина отменяется, появилось решение суда: "в течение 15 дней..."

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